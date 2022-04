Z prvého bankomatu sa smiali. Inšpiráciou preň boli sladkosti

Vývojári v IBM začali Deep Blue vylepšovať a s Kasparovom sa stretli opäť v máji 1997 v New Yorku. Majster sveta začal výborne. Prvú partiu zápasu vyhral, no bolo to jeho posledné víťazstvo nad Deep Blue. Druhú prekvapivo prehral po tom, čo vzdal prakticky remízové postavenie. Nasledovali tri remízy. Rozhodujúci moment prišiel v šiestej partii za stavu 2,5 : 2,5.

Takýto rozhovor mohol prebiehať donekonečna. Ľudia Elizu milovali, no Weizenbaum bol zdesený ich dôverčivosťou. V knihe Computer Power and Human Reason, ktorú vydal desať rokov po spustení programu, hovorí, že ľudia museli vedieť, že konverzujú so strojom.

Nová umelá inteligencia

Viete, čo majú spoločné domácnosť, armáda a priemysel? Rodneyho Brooksa z Massachusetts Institute of Technology.

V roku 1991 založil spolu s kolegami a špecialistami na robotiku Colinom Angleom a Helenom Greinerom spoločnosť iRobot, v ktorej začali s výrobou strojov pre domácnosť, armádu a priemysel. Dodnes je jedným z ich najúspešnejších produktov malý robotický vysávač Roomba.

Brooks sa stal hlavným predstaviteľom vlny novej umelej inteligencie, ktorá prišla v 90. rokoch 20. storočia. Budúcnosť videla v umelointeligentných systémoch, ktoré by sa vedeli samostatne pohybovať v reálnom prostredí.

S ich vývojom sa pokračuje dodnes, no výraznú časť umelej inteligencie tvoria produkty, ktoré sa v reálnom prostredí fyzicky nenachádzajú. Sú nimi rôzne systémy pre autonómne vozidlá, autopiloty v dopravných lietadlách i jednoduchšie veci ako internetové bankovníctvo. V slovenskom prostredí sa nachádza od roku 1998 a odvtedy celkom zmenilo spôsob, akým ľudia komunikujú s bankami.

Napríklad internetbanking George od Slovenskej sporiteľne je dnes s viac ako jedným miliónom používateľov najpoužívanejším digitálnym bankovníctvom na Slovensku a tento rok doň väčšmi začne vstupovať aj umelá inteligencia. Peter Holík zo Slovenskej sporiteľne ho prirovnáva k populárnym tréningovým aplikáciám, ktoré tiež zbierajú a vyhodnocujú dáta o tom, ako športujeme.

„Viem, čo a koľko robím alebo o koľko som sa zlepšil. Medzi športovou a bankovou aplikáciou existuje paralela. Aj banke záleží na tom, aby boli jej klienti zdraví, hoci finančne,“ vysvetľuje Holík.

Cieľom je využiť informácie z internetbankingu tak, aby mali hodnotu aj pre klienta a banka mu vedela poradiť, ako lepšie narábať s financiami. Ako by to mohlo vyzerať?

„Keď si žena kúpi tehotenský test v lekárni a manžel zas niečo na portáli pre deti, čo z toho vyplýva? Pravdepodobne sa v rodine chystá narodenie dieťaťa. V takom prípade im môžeme ponúknuť sporenie pre deti alebo spotrebný úver na kúpu väčšieho auta,“ uvádza Holík.

Banka tak môže logickými krokmi klientovi ponúknuť to, čo by mohol potrebovať. Spojiť dve zdanlivo nesúvisiace veci tak, aby dávali zmysel, je však veľmi náročné.

„Ak by to bolo jednoduché, už by to dávno existovalo. Je to veľmi perspektívny smer a ak sa to podarí, bude opäť o niečo ľahšie zlepšiť klientom životy,“ dodáva Holík. Podľa neho by práve to malo byť zmyslom umelej inteligencie. Tým, že bude dobre poznať ľudí, bude im vedieť odporučiť, čo by mali robiť, aby boli spokojní.

