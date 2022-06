Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu

Medzi najčastejšie problémy, ktoré Amanda so svojimi klientmi rieši, patrí najmä finančná disciplína, zadlžovanie, nedostatočné príjmy a nadmerné míňanie. V tomto všetkom môže mať pôvod vaše psychické prežívanie.

„Ľudia sa často rozhodujú na základe emócií aj v oblasti financií. Spôsobuje to, že peniaze sa stávajú zdrojom konfliktov vo vzťahoch. Čokoľvek sa deje vo vnútri človeka, nájde vyjadrenie v tom, ako premýšľa a používa peniaze. Snažím sa zmeniť to, čo klienti robia s peniazmi a nie len sa pozerať na to, ako sa cítia alebo o tom premýšľajú,“ povedala Amanda Clayman.

Aké sú pravidlá sporenia? 10-20-30-40

Chceli by ste si začať budovať finančnú rezervu, no neviete, ako na to? Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák ilustruje, ako by mal človek postupovať pri tvorbe osobného rozpočtu.

Zvýrazňuje najmä potrebu myslieť na nepredvídateľné situácie, väčšie výdavky a dôchodok vo forme vytvorenej rezervy, poistného krytia či dlhodobého investovania. V prípade riadenia osobných financií existuje pravidlo 10-20-30-40, ktoré poslúži ako modelový príklad.

„Vo všeobecnosti sa odporúča odkladať si aspoň 10 percent mesačného príjmu na železnú rezervu, ktorá by mala v konečnom dôsledku byť vo výške troch mesačných platov či trojnásobku mesačných výdavkov. Ide o rezervu, ktorá má za cieľ pokryť neočakávané výdavky v prípade, že dôjde k náhlemu výpadku príjmu. Tieto peniaze by mali byť uložené tak, aby boli relatívne rýchlo k dispozícii, to znamená neviazať ich na dlhé obdobie,“ tvrdí Horňák.

Číslo 20 percent je podiel príjmu, ktorý by mal byť určený na dlhodobejšie investície do budúcnosti v dlhšom časovom horizonte a prípadne aj s vyšším rizikom.

Ak majú ľudia záväzky, ako sú splátky úverov, nemali by presahovať 30 percent bežného mesačného príjmu.

„Nehovoríme iba o požičaných peniazoch. Veľmi dôležité je aj poistenie, aby bol jednotlivec krytý v prípade negatívnych udalostí. A na záver, maximálne 40 percent príjmu by malo byť využitých na spotrebu, na tradičné bežné mesačné výdavky ako potraviny, nákupy a podobne,“ uzatvára Horňák.