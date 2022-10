Slovenské startupy, ktoré pozná celý svet. Prečo nemáme viac úspešných príkladov?

Sedem z desiatich startupov skončí do piatich rokov.

„Robíme veľmi málo na to, aby sme motivovali ľudí vrátiť sa alebo zrušili prekážky a zjednodušili im usadenie sa na Slovensku,“ dopĺňa.

„Vo vyspelých startupových ekosystémoch hrajú štát a verejný sektor dôležitú úlohu nielen vo financovaní, ale i v podpore organizácií, ktoré pomáhajú inovátorom a podnikavcom, aby sa vydali na dráhu podnikania,“ načrtáva Peter Kolesár problém s nízkou angažovanosťou verejného sektora do inovácií.

Program pomáha začínajúcim podnikateľom v úvodnej fáze vstupu na trh poskytnutím financovania i mentoringovej podpory. Startupy sa môžu prihlásiť aj do takzvaného bootcampu. Spätná väzba od lídrov v oblasti inovácií a expertov na investície im môže pomôcť v ďalšom smerovaní.

Radoslav Danilák je presvedčený, že vybudovanie najvýkonnejšieho superpočítača s umelou inteligenciou na platforme Prodigy by mohlo zo Slovenska urobiť technologické centrum s celosvetovým významom.

Radoslav Danilák je držiteľom viac než stovky patentov a pôsobil vo viacerých medzinárodných technologických firmách. Svoje skúsenosti sa rozhodol spojiť s ďalšími tromi technologickými mušketiermi, s ktorými sa pustili do vývoja vysokovýkonného čipu a budovania superpočítačov s umelou inteligenciou.

Rýchle tempo rastu postavilo Slido pred nové problémy. V krátkom čase sa tím skokovo rozšíril z desiatok ľudí na stovky. Ako priekopníci takzvanej remote-first práce (uprednostnenie práce z domu) sa so zamestnancami vidia väčšinou iba virtuálne. Zakladatelia sa museli naučiť, ako škálovať tím, aby zvládli rýchly rast.

Virálny biznisový model im pomohol organicky rozširovať počet používateľov. Keď mal niekto na konferencii Slido, začali sa im ozývať ľudia z publika, že by to chceli skúsiť tiež.

Uvedomili si, že ich produkt môže mať aj širšie využitie. Napríklad na konferenciách alebo kdekoľvek, kde nie je priestor na priame otázky alebo sa ľudia hanbia. Namiesto čakania, kým bude Slido dokonalé, sa pomerne skoro vydali do veľkého sveta podujatí v Londýne a San Franciscu.

Pôvodný nápad na jednoduchú webovú aplikáciu na zbieranie spätnej väzby od študentov vznikol počas jeho doktorandského štúdia. Spoločne s ďalšími dvomi nadšencami nápad rozvinuli do funkčného prototypu nového produktu, s ktorým vyhrali dve súťaže.

V momente, keď si človek pomyslí, že už uspel alebo zvíťazil, je začiatok konca. Aj preto hovorí CEO a spoluzakladateľ startupu Slido Peter Komorník, že hoci je budovanie firmy boj, práve to je zábava.

Riešením bola seedová investícia , ktorá bola pre CloudTalk zásadná. Umožnila im investovať do ďalšieho rozvoja, vykročiť do zahraničia a zapracovať aj na produktovej stránke.

„Produkt bol už vtedy konkurencieschopný na svetovom trhu, no limitovali nás ľudské zdroje a chýbajúce know-how, ako ho predávať v zahraničí,“ vysvetľuje Čačik.

Zakladatelia firmy Martin Malych a Viktor Vanek začali pôsobiť s jednoduchou aplikáciou na telefonovanie len na lokálnom trhu, no po čase stáli pred rozhodnutím, či ostať doma, alebo to skúsiť aj vo svete. Zdravá ambícia preraziť v zahraničí nakoniec vyhrala.

„Automatizácia a konfigurácia jednotlivých krokov dokáže skrátiť trvanie každého hovoru o dve až tri minúty. Pre našich zákazníkov to znamená úspory v tisíckach eur,“ hovorí Dávid Čačik, šéf marketingu CloudTalk.

Predstavte si, že čakáte na spojenie s operátorom zákazníckej linky a do slúchadla vám hrá jemná melódia. Keď to trvá dlho, netrpezlivosť sa stupňuje a melódia je čoraz otravnejšia. Slovenský startup CloudTalk si na tom postavil svoje podnikanie a call centrám pomáha zefektívňovať prácu s hovormi v 80 krajinách sveta.

Zmena zdola môže priniesť výsledky rýchlejšie

Systémová zmena je potrebná a podľa Petra Kolesára si nemôžeme dovoliť čakať roky, kým sa prejavia výsledky reforiem. Aby ekosystém inovácií napredoval rýchlejšie ako doteraz, potenciál vidí v malých zmenách zdola, ktoré dokážu priniesť výsledky v kratšom čase za menej peňazí.

Jednou z možností je vytvorenie priestoru na prepojenie verejných aktérov, univerzít, začínajúcich podnikateľov a veľkých firiem, ktoré chcú mať prístup k inováciám a posilniť vzájomnú spoluprácu a dôveru. Zapojiť môžeme aj aktívnych pedagógov na stredných i vysokých školách, ktorí sa snažia vyučovať inak.

„Na rôznych stupňoch školstva existujú iniciatívy, ktoré podporujú zručnosti ako podnikavosť, práca v tíme, analytické premýšľanie či projektové vzdelávanie a motivujú mladých študentov a študentky, aby prichádzali s nápadmi,“ vymenúva Kolesár.

Myslí si, že väčšinu pozitívnych príkladov, ktoré rastú, uspeli na globálnej úrovni alebo boli predané, spája silný zakladateľský tím.

„Napriek tomu, že prostredie startupom až tak neprialo, šli do rizika, nevzdali sa a bojovali. Efektívnejšie investovanie prostriedkov do inovátorského ekosystému by nám mohlo priniesť ešte viac úspešných príkladov,“ uzatvára Peter Kolesár.

