Šéf sporiteľne: Synovia ma inšpirujú, čo čítať a koho sledovať

Najväčšia slovenská banka sa chce stať investorom. Jej riaditeľ PETER KRUTIL v rozhovore konštatuje, že nie je podstatné, koľko firiem ročne na Slovensku vznikne, ale to, s akým nápadom prídu. Aké projekty budú podporovať, kde vidí najväčší potenciál a čo dnes podľa neho chýba mladým?

„Veríme, že bez kultivácie podnikateľského prostredia sa nebude dať meniť štruktúra ekonomiky a zároveň cítime tú potrebu,“ reaguje na otázku, prečo ako banka prišli s vlastným investičným fondom a prečo veria, že to budú vedieť robiť.

Mnohí začínajúci podnikatelia si myslia, že banka im vie pomôcť jedine odpustením poplatkov za vedenie účtu. Mýlia sa?

Veľmi sa mýlia. Už len preto, že ekonomický dopad takejto pomoci je veľmi nízky. Rovnako je malý aj vplyv na ich podnikanie. Nie je to však len ich chyba, ale je to chyba aj samotných bánk a toho, ako sa profilujú a vnímajú svoju úlohu na trhu.

Vy ju vnímate ako?

Z môjho pohľadu je to predovšetkým o tom, že banka spolu s podnikateľom analyzujú, v akom finančnom zdraví je jeho firma, pozerajú sa na konkurenciu a robia spoločné opatrenia. Napríklad niektorým podnikateľom úver nepomôže, ale, naopak, situáciu im sťaží. Preto považujem tému finančného zdravia podnikateľov za omnoho širšiu ako to, koľko platia za vedenie účtu.

Začínajúcim podnikateľom bez histórie ste ako prví na Slovensku v rámci špeciálneho programu začali ponúkať podnikateľské úvery. Jedného stretnutia som sa zúčastnil aj ja, ale svoju aktivitu som po ňom nakoniec vzdal. Koľko percent záujemcov dopadne podobne?

Verím, že sa to nedeje preto, lebo by sme niekomu znechutili začiatok našimi otázkami, ale na základe diskusie pochopia, že ešte potrebujú popracovať na nápade. Štatistiky hovoria, že v 90 percentách prípadov sa podnikatelia vrátia domov a s desiatimi percentami prípadov prejdeme do úspešnej spolupráce a začneme ich financovať.

Majú Slováci dobré podnikateľské nápady?

Asi nepoviem nič nové, ale Slováci sú konzervatívny národ. Prečo by malo byť podnikanie výnimkou? Vo veľkej miere sú to konzervatívne nápady s nízkou mierou rizika alebo ochoty ísť do neznáma. Zároveň Slováci podceňujú schopnosť škálovať svoj biznis. Sústreďujú sa na riešenie lokálnych a niekedy až svojich osobných problémov namiesto toho, aby rozmýšľali, ako by mohli svoj biznis posunúť ďalej v rámci celej krajiny alebo širšieho regiónu.

Čo rozhoduje o úspechu a čo nakoniec chýba väčšine záujemcov o vlastnú aktivitu?

Najrozhodujúcejším faktorom sú ľudia, ktorí stoja za firmou a to, ako veľmi zakladateľ verí svojmu nápadu a je preň zapálený.

Mení sa vek zakladateľov? Nedávno 20-ročný Američan Jake Freeman za pár týždňov zarobil 110 miliónov dolárov, keď nakúpil akcie predajcu domácich potrieb Bed Bath & Beyond, zanalyzoval ho a poradil mu, ako postupovať vo vzťahu k veriteľom, aby sa zbavil vysokého dlhu. Sú mladí dostatočne skúsení už po strednej škole?

Množstvo mladých pracovalo v zahraničí v rôznych „laboch“ či startupoch a vidieť na nich, že majú vysokú vôľu prinášať nové nápady. Nestotožňujú sa s prácou v tradičných firmách, ktoré majú zaužívané spôsoby fungovania. Láka ich vymýšľať niečo nové a svoje, čo by malo veľký dosah. Najviac sa sústredia na oblasti, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a lepším životom ľudí alebo majú sociálny aspekt.

Môžu nahradiť aj skúsenejších starších kolegov?

Sú neuveriteľne múdri, no chýba im skúsenosť a nadhľad nad vecou. Sú dobre podkutí v teoretickej rovine, ale život nie je len o poučkách. Napriek tomu sa s nimi rád rozprávam a dávam im priestor, keď sú ochotní počúvať. Ja si zas, naopak, beriem informácie od nich, napríklad ma synovia inšpirujú, keď mi hovoria, čo mám čítať a koho mám sledovať.

Synovia vám?

Áno. Nie všetci máme prístup k rovnako dobrým zdrojom alebo sa nachádzame v rovnako podnetnom prostredí. Rozhoduje už len to, na akých školách moji synovia študovali, v akých sú alumni programoch, aké odtiaľ dostávajú newslettre a podobne. Jeden syn odoberá newslettre z University College London a druhý z Business School of Rotterdam. Učili ich profesori, ktorí píšu knihy, ktoré potom my všetci čítame a ich spolužiaci sa uchytili po celom svete. Majú omnoho širšiu schopnosť získavať informácie ako ja a, pochopiteľne, aj lepšie zdroje.

Ako vyhľadávať takéto talenty a motivovať ich k práci na Slovensku? Podľa prieskumu právnickej kancelárie Highgate Law & Tax zvažujú mnohé slovenské startupy presun do zahraničia, čo potvrdila aj Svetová banka, ktorá v celosvetovom hodnotení podmienok podnikania Doing Business zaradila Slovensko v roku 2020 na 38. miesto a rok predtým dokonca na 45. miesto.

V prvom rade im treba dávať šancu pracovať, oni sa už posunú sami. Zároveň treba zlepšiť podnikateľské prostredie, daňovo-odvodové zaťaženie, proces zakladania firiem, stav s ľudským kapitálom, zapracovať na digitalizácii a hlavne zlepšiť schopnosť získavať peniaze na podnikanie.

Napriek tomu bol podľa Finstatu rok 2021 v tejto oblasti rekordný. Vzniklo približne 20-tisíc nových firiem a 54-tisíc živností. Ako to vnímate?

Neviem. Mňa to číslo popravde ani nezaujíma. Skôr by ma zaujímalo, do akej miery sa zvýšil počet a percento firiem, ktoré platia zmysluplne vysokú daň. Počet firiem nehovorí nič o ekonomickej aktivite. Môže to byť len reakcia na legislatívu. To je akoby som sa tešil z toho, že nám narástol počet klientov, ale nevedel by som, či reálne s nami aj bankujú.

Reakciou na zlepšenie možnosti získať peniaze na podnikanie je aj váš nový investičný fond Seed Starter, ktorý bude pomáhať startupom rozbehnúť sa. Prečo s tým prichádzate vy ako banka a prečo veríte, že to budete vedieť robiť?

Má to dva dôvody. Jednak veríme, že sa bez kultivácie podnikateľského prostredia nebude dať meniť štruktúra ekonomiky. Druhá vec je, že cítime túto potrebu. Patríme medzi top tri korporátne banky na trhu a vidíme, že tu existuje diera na trhu a že je nízka aj expertíza v tejto oblasti na strane klientov aj bánk. Zároveň už sedem rokov celkom úspešne pomáhame začínajúcim podnikateľom v rámci špeciálneho programu sociálneho bankovníctva. Vidíme, že klient nepotrebuje len financie, ale aj typ služby, ktorý ponúka Seed Starter.

Hovoríte, že by ste chceli vychovať prvého slovenského unicorna (hodnota firmy presahujúca 1 mld. USD, pozn. red.). Na Slovensku pritom majú dve tretiny firiem ročné tržby do 100-tisíc eur a len jedno percento nad desať miliónov eur. Je to reálne?

Môžete sa spýtať o niekoľko rokov, keď budeme mať zmapovaný celý trh. Bude to náročné, pretože by sa muselo veľmi veľa vecí zmeniť. Jednou z dobrých vlastností ľudí v startupoch však je, že myslia vo veľkom a snívajú. Ale ťažko teraz predvídať, pretože ako sa hovorí, úspech má veľa otcov, ale neúspech ani jedného.

Aké nápady majú šancu uchytiť sa? Je na miliardovú hodnotu firmy nevyhnutný medzinárodný presah?

Najväčšiu šancu majú digitalizácia a optimalizácia distribúcie v kombinácii s analýzami dát. Treba si uvedomiť, že digitalizácia nám okrem efektívnejšej distribúcie pomáha aj v spracovávaní dát, vďaka čomu máme možnosť lepšie sa rozhodovať. Dobrým príkladom je Netflix, ktorý ukazuje, čo pozerajú ľudia ako ja. Preto sa aj my ako banka musíme snažiť sprístupniť klientom informácie, ktoré o nich máme, aby sme im pomohli sa jednoduchšie rozhodovať. Treťou oblasťou sú voľnočasové oblasti a zážitky. Napríklad slovenská firma Boataround sprostredkováva prenájom lodí na celom svete. Prekvapiť by sme však mohli aj v oblastiach ako zdravotníctvo, biotechnológie, predlžovanie života a zvyšovanie kvality života.

Jeden z najvýznamnejších investičných fondov na svete Index Ventures tvrdí, že žiadny iný trend nebude najbližších päťdesiat rokov taký zásadný ako strach o našu planétu. Máte aj vy vytipované oblasti, na ktoré sa budete zameriavať?

Najväčšou chybou by bolo, keby sme začali niečo očakávať alebo definovať. Krivili by sme tým kvalitu prichádzajúcich informácií. Čakáme a tešíme sa, čo to bude. Už dnes máme na stole veľa požiadaviek na stretnutie, takže to začne prichádzať veľmi skoro. Nejdeme od nuly, pripravovali sme sa na to pol roka.