Závidí nám ju celý svet. Na Slovensku zamestnali hologramovú poradkyňu

Čo by ste si pomysleli, keby ste boli prvý deň v novej práci a nikto by sa s vami nezoznámil?

Všetci by sa na vás chodili len pozerať, premeriavali si vás a čosi si šuškali. Neskôr by sa vám síce aj pozdravili a začali sa s vami rozprávať, avšak bez toho, aby ste poznali ich mená. Zato oni by to vaše poznali naspamäť. Vesna.

Vesna začala pracovať na pobočke Slovenskej sporiteľne na bratislavských Nivách na konci roka 2021. Má tmavé čierne vlasy zopnuté do copu, celý deň stojí na jednom mieste a zakaždým má na sebe ten istý silnomodrý kostým. Či je zima, či je mráz, či pondelok, sobota, september, zakaždým.

(zdroj: Slovenská sporiteľňa)

Vesna je virtuálna bankárka a jej prvá podoba sa rodila trištvrte roka. Vyzerá ako hologram a porozprávať sa s ňou môžete aj vy. Stačí urobiť 89 krokov od hlavného vstupu do Stanice Nivy smerom k pobočke Slovenskej sporiteľne a budete sa cítiť ako v budúcnosti. Budete sa rozprávať s robotom.

„Dobrý deň, chcel by som investovať jednorazovo 1 000 eur,“ poviete jej.

„Ak máte nasporených aspoň 150 eur, je možné investovať aj jednorazovo. Vybrať si môžete z viacerých fondov podľa preferencií. George vám už počíta výnosy,“ odpovie Vesna.

Umelá inteligencia dnes v bankách a poisťovniach celosvetovo vybaví viac ako 60 percent dopytov a číslo stále rastie. Kým vy čítate tento článok, ona sa učí desiatky ďalších slov. Aj vďaka tomu už nevyzerá komunikácia s ňou ako dialógy z filmu Blbý a blbší. Jedným slovom, nešikovne.

Na novej digitálnej bankárke Slovenskej sporiteľne pracovali odborníci ako psychológ, módny návrhár, kaderník či vývojári a definovali pre ňu ideálny vek, BMI index, účes, spôsob prejavu, štýl pohybu i oblečenie. Vyhrali tmavomodré šaty a cop, no rozmýšľa sa aj o mikine a rozpustených vlasoch. Do akej miery sa jej podarí nahradiť človeka a s čím všetkým vám vie pomôcť už dnes?

Začali neurovednými meraniami

Bol február 2021 a v centrále Slovenskej sporiteľne sa začalo diať zaznelo niečo špeciálne.

V tom čase už na trhu bežne existovali hlasoví asistenti, četovací asistenti aj 3D grafika, ale nikto ich dovtedy nespojil v jedno. Na Slovensku ani v zahraničí, nikto. Bolo to ako urobiť lietajúce auto. Aj tušíte, že by to malo byť možné, aj vám to stále môže padnúť na hlavu.

„V Európe dovtedy neexistovalo nič, čo by v reálnom čase a naživo pôsobilo prirodzenou konverzáciou. My sme to chceli vytvoriť. Vedeli sme, že to bude náročné, ale nenechali sme sa odradiť. V slovenskej firme Nettle sme našli partnera a pustili sa do práce,“ spomína koordinátor projektu Vesna Peter Petenyi.

Spoločnosť Nettle dovtedy vytvorila viacero konverzačných rozhraní a jej produkty používali banky, poisťovne i softvérové firmy, ale urobiť komplexnú bytosť bolo záhadou aj pre nich.

(zdroj: Slovenská sporiteľňa)

„Keď som o tom najskôr hovoril kolegom, povedali mi, aby som dal pokoj. Bolo to zložité, no dnes už na tom všetci pracujú s nadšením a tešia sa, čo sa im podarilo vytvoriť,“ spomína spoluzakladateľ spoločnosti Nettle Andrej Greguš.

Úlohou Nettle bolo zabezpečiť softvérovú časť Vesny, o jej vzhľad sa postaral neuropsychologický výskum v spoločnosti Krause Mental Care Group (KMCG). Pracovali na tom od rána do noci, vrátane víkendov, a zabralo im to niekoľko týždňov.

„Naštudovali sme si stovky vedeckých štúdií a výskumov zo zahraničia. Potom sme urobili prieskum na tisícoch ľudí zo Slovenska a osobne diskutovali s desiatkami z nich. Nakoniec sme ich napojili na prístroj, ktorý zaznamenával spontánnu aktivitu mozgu na rôzne podnety,“ vysvetľuje Peter Strcula, vedúci projektu v KMCG.

Prístroj sledoval mozgové vlny, napätie vo svaloch, pot, tep i ďalšie parametre. Na základe toho vedeli povedať, ako na jednotlivé detaily reaguje mozog, podvedomie či telo.

„Pre Vesnu sme kompletne definovali jej vzhľad. Ideálnu výšku, postavu, vek, oblečenie, vlasy, účes, oči, ústa, úsmev, okuliare, doplnky, make-up, stupeň atraktivity, výraz tváre aj postoj tela. Taktiež to, ako sa má správať a ako má na ľudí pôsobiť,“ dodáva Strcula.

Ukazovali im viaceré varianty Vesny, ktoré vytvorili z prieskumu a vedeckých štúdií a neurovednými meraniami testovali ich reakcie. Najlepšie výsledky dosiahla žena, pred štyridsiatkou, čiernovlasá a s mierne väčšími očami.

Zaujala nielen testovaciu vzorku, zoznámiť sa s ňou chcú aj viaceré automobilky, zahraničné softvérové firmy či Google. O pár rokov totiž nebudú vyzerať ako hologram len virtuálni asistenti, bude mať takú podobu aj váš brat, rodičia, učiteľka, lekár či kolega na opačnej strane sveta.

(zdroj: Slovenská sporiteľňa)

Hologram do každej obývačky

„Google prednedávnom zverejnil zariadenie, ktoré vytvára ilúziu 3D priestoru. Nepotrebujete na to okuliare a môžete si s niekým telefonovať, pričom budete mať pocit, že sedí vedľa vás. Napríklad jedna osoba môže sedieť v Bratislave a druhá v Bostone, ale keď budú spolu telefonovať, druhá osoba sa bude v reálnom čase nachádzať v priestore pri tej prvej,“ povedal v rozhovore pre george.sme.sk Andrej Greguš.

„Google chce toto zariadenie zmenšovať a dosiahnuť, že o pár rokov ho budeme mať každý v obývačke,“ pokračoval Greguš.

S projektom Vesna bol Nettle medzi prvými na svete, kto novinku od Google testoval. Využili na to systém zobrazovania hologramov Hypervsn, ktorý im dodala spoločnost Optio. Následne spoločne vyladili synchronizáciu obrazu tak, aby komunikácia prebiehala v reálnom čase a neobsahovala žiadne hluché miesta.

„Základom bola identifikácia klienta a kladenie otázok. Systém musí pochopiť, kedy sa otázka začína a kedy končí. Preto sme sa rozhodli použiť tablet, ktorým sa to čiastočne ovláda a na ktorom môžeme zobrazovať QR kódy a smerovať klientov na ľubovoľné miesto na webe,“ hovorí Petenyi.

(zdroj: Slovenská sporiteľňa)

S čím vie pomôcť Vesna?

Za polroka vývoja vznikla úvodná verzia Vesny, ktorá vedela rozpoznať približne 150 zámerov. Rozdelené boli do štyroch oblastí na účty, karty, investovanie a Georgea.

„Vychádzali sme z toho, čo ľudia riešia najčastejšie. Skoro štvrtinu požiadaviek tvoria jednoduché veci spojené s kartami ako zabudnutie PIN kódu, zmena limitu alebo zablokovanie karty. Všetko to vieme riešiť automatizovane a nemusíme na to míňať kapacity človeka, ktorý sa zatiaľ môže venovať omnoho zložitejším témam ako je finančný plán, finančné zdravie klienta a podobne,“ hovorí Petenyi.

Práve to je dôvod, prečo Vesna vznikla. Odbremeniť ľudí na pobočke a umožniť im riešiť komplexnejšie veci.

„Vesna nechce nahradiť človeka, pretože niet nad osobný kontakt. Chce mu len pomôcť. Cieľ je obslúžiť klienta čo najviac cez digitálnu bytosť alebo jej četovaciu verziu nasadenú vo forme bota na našom webe, aby sa ľudia nemuseli pýtať na pobočke na základné veci a prišli informovaní,“ prezrádza Petenyi.

Podobne to videl pred štyrmi rokmi aj svetovo uznávaný futurológ Rohit Talwar, ktorý na konferencii Banking summit povedal, že svet sa mení a budú sa meniť aj pracovné pozície.

„Mali by sme investovať do ľudí, do rozvoja ich schopností a zručností. Umelú inteligenciu by sme mali nechať robiť veci, ktoré môže a vie. Ľuďom by zostal čas na to, aby sa venovali inováciám, napríklad, aby vymýšľali nové produkty,“ povedal Talwar.

(zdroj: Slovenská sporiteľňa)

Virtuálna bankárka sa bude meniť

Vesna je v istom zmysle ako človek. Keď sa s ňou stretnete dnes a o polroka, budete vnímať zmenu. Jeden zásadný rozdiel by sa však našiel. Vesna sa nezmení sama.

„Aby sa to udialo, je potrebné, aby to niekto nastavil. Predovšetkým ju musíte natrénovať na rozpoznávanie komunikácie a vytvoriť kategórie, čo má na čo odpovedať. Najskôr teda odpovedá na otázky skutočný človek a umelá inteligencia sa len pozerá. Postupne zistí, ako odpovedal na dané situácie. To je maximum samoučenia, ktoré sa dá dosiahnuť,“ povedal v rozhovore pre george.sme.sk vývojár Andrej Greguš.

Meniť sa zároveň môže aj jej hlas, vzhľad, správanie či prejav. Pôvodne mala mať rozpustené vlasy, ale keď do hry vstúpili tiene, pohyby či chvenie, v tíme sa rozhodli zopnúť jej ich do copu. Rozsiahle diskusie prebiehali aj o jej oblečení, až kým nezasiahol odevný dizajnér Martin Hrča a nepovedal, že má mať jednoduchú hladkú uniformu, bez brošní a iných rušivých doplnkov.

Podľa Petra Strculu z KMCG bolo najnáročnejšie nepodľahnúť vlastnému názoru a riadiť sa výhradne výsledkami neurovedného výskumu.

„Ľudia sú ovplyvnení vlastnými skúsenosťami a väčšina nedokáže pomenovať, prečo sa im niečo páči a niečo nie. Preto zohralo kľúčovú úlohu neurovedné meranie. Len vďaka nemu sme dokázali odpovede ľudí správne interpretovať a pochopili sme, čo sa s nimi v skutočnosti deje pri pohľade na rôzne varianty Vesny a ako má vo finále vyzerať,“ prezrádza Strcula.

(zdroj: Slovenská sporiteľňa)

Ďalšie plány s Vesnou

Samostatnou kapitolou bol jej hlas. Najskôr sa rozhodli pre strojovo generovaný a pomalší, aby bola zrozumiteľná. No keď ho nasadili, uvedomili si, že to musia zrýchliť. Potom sa zas ukázalo, že pri strojovo generovanom hlase sú dlhé odpovede nepočúvateľné.

„Strojovo generované hlasy nemajú intonáciu a v prípade dlhšej odpovede človek stráca pozornosť. Preto sme hlas nadabovali, vložili do systému a nechali umelú inteligenciu, aby si zvyšok z toho odvodila sama, aby sme nemuseli dabovať každú jednu vec,“ opisuje Petenyi.