Mami? My sme bohatí? Ako hovoriť s deťmi o peniazoch

Podľa psychologičky Kataríny Bielikovej majú staršie deti rôzne túžby, ktoré by si chceli splniť. Značkové tenisky, nový počítač alebo kvalitný mobil. Je dobré, aby o tom s rodičmi diskutovali a spoločne si stanovili cieľ. Rovnako to funguje aj v jej domácnosti. 15-ročný syn si aktuálne šetrí na nový monitor na hranie počítačových hier.

Pri práci v banke sa občas stretne so situáciami, kedy sa ľudia nečakane dostanú do finančných ťažkostí. Niekto ochorie a stratí príjem alebo sa stáva, že rodičia musia zostať doma s postihnutým dieťaťom.

„Deti dostávali vreckové, z ktorého si dokázali niečo odložiť. Dcéra dodnes spomína, že keď sa jej niečo zapáčilo a chcela si to hneď kúpiť, radila som jej, aby sa na to rozhodnutie vyspala. Ak tá túžba trvala aj na druhý deň, tak sme sa ešte o tom porozprávali, aby rozhodnutie neskôr neľutovala,“ radí Vlašičová.

„Odporúčam dávať deťom vreckové v týždenných intervaloch, pričom sumu by sme mali prispôsobiť veku a potrebám. Je fajn, ak si s dieťaťom vytvoríme taký vzťah, že nám povie, na čo peniaze chce a spolu sa porozprávame, či to aj potrebuje,“ radí Bieliková.

„Výborné je zapájať ich v obchode do hľadania tovaru, pričom si budú mať všímať aj cenovky. Dieťa ešte nevie rozlíšiť, či je jedno euro veľa alebo málo, pre neho je to jedna minca. Ak mu však povieme, že za tú mincu si dokážeme kúpiť buď osem rožkov a všetci sa doma naraňajkujeme, alebo jednu čokoládu, ktorá nikoho nezasýti, hodnotu peňazí pochopí ľahšie,“ hovorí Bieliková.

Kedy je najlepšie začať s deťmi hovoriť o peniazoch? Odborníci sa zhodujú, že nie je na čo čakať. Platí však pravidlo, že to musí byť primerane ich veku a tak, aby to dokázali pochopiť.

5. Za dobré známky či pomoc sa neplatí

Za jednotku dve eurá, za dvojku jedno. Umytie auta za tri. Kto vyloží umývačku? A čo za to?

Rodičia občas považujú peniaze za vhodnú motiváciu alebo odmenu pre deti za dobré známky alebo domáce práce. Psychologička Katarína Bieliková s týmto postupom nesúhlasí. Podľa nej by deti za známky alebo domáce práce peniaze dostávať nemali.

„Dieťa má povinnosti v rámci domácnosti, v ktorej žije. Ak urobí neporiadok, malo by si ho po sebe upratať a malo by sa zapájať aj do upratovania spoločných priestorov, utierania prachu, vysávania či vykladania umývačky. Za domáce práce by sa nemalo platiť, motivátorom by mal byť skôr voľný čas,“ radí psychologička.

Ak dieťa uprace byt, môže ísť v piatok večer s kamarátmi do kina, alebo zostať trochu dlhšie vonku. Ani to by však podľa nej nemalo byť pravidlom, skôr mimoriadnou odmenou za niečo.

V prípade väčšej pomoci nad rámec bežných domácich prác môžu byť odmenou aj peniaze. Dávať by sme ich však podľa nej mali až po robote, aby dieťa nepomáhalo za peniaze.

„Zistí, že ak pomáha, môže dostať odmenu a do budúcnosti bude dopredu viac namotivované. Suma by však nemala byť vysoká, dnes sa dá ľahko vyhľadať, koľko zarábajú stredoškolskí študenti na brigádach a vychádzať z toho,“ dodáva Bieliková.

