Jednoznačný recept na úspech? Buďte pripravení prispôsobiť sa zo dňa na deň

Posledná finančná kríza napríklad priniesla veľké zisky výrobcom Prosecca. Začali cieliť na milovníkov drahšieho šampanského, ktorí si ho počas krízy kupovali menej. Siahli preto po Proseccu a zostali pri ňom, aj keď kríza doznela. Treba sa zamyslieť, či aj vy dokážete nájsť nové cieľové skupiny, ktoré by váš produkt za štandardných okolností nezaujímal, ale recesia zmenila ich možnosti aj potreby.

„Ak všetci predávajú zelené jablká a nikto nerobí reklamu, ja by som predával červené jablká a robil reklamu. Agentúra MW Promotion zistila, že na Slovákov starších ako 50 rokov cieli iba 15 percent reklám. Pritom na Slovensku je takýchto osôb vyše dvoch miliónov a vlastnia 80 percent všetkých aktív. Preto by som svoje červené jablká ukazoval týmto ľuďom. Určite kúpia viac ako študenti na intrákoch,“ odpovedá riaditeľ reklamnej agentúry 4.0.

„Paradoxne sa bude dariť aj luxusu. V kríze chudobní ľudia chudobnejú a bohatí bohatnú. Nákupné správanie spotrebiteľov aj celkové správanie ľudí sa mení veľmi pomaly. Nemeníme to, koľko svetrov za rok si kúpime, ale to, ako a kde si ich kúpime. Takto treba stavať otázku a zamýšľať sa nad jej rozlúsknutím,“ dodáva Mazán.

Súvis výdavkov do reklamy s celkovým trhovým podielom potvrdzuje množstvo štúdií. Dáta od spoločnosti Kantar ukázali, že silné značky sa po kríze v roku 2008 dostali rýchlejšie na pôvodné hodnoty a v lepších časoch rástli rýchlejšie ako menšie, respektíve slabšie značky.

Siahnuť po preklenovacom úvere by malo byť poslednou možnosťou. Vo veľa prípadoch si podnikatelia dokážu pomôcť sami. Z predošlých kríz napríklad vyplynulo, že ten, kto vložil všetky karty do záchranných opatrení a utlmil propagáciu, doplatil na krízu najviac.

„Máme v ponuke antikrízovú záruku, v rámci ktorej poskytujeme úvery bez poplatkov a máme nižšie nároky na zabezpečenie. Vždy sa však pýtame a radíme, ako budú podnikatelia úver splácať, kde môžu ušetriť alebo do čoho môžu investovať, aby im to pomohlo,“ hovorí Katarína Gašparovská, riaditeľka odboru produktov a riešení firemných klientov v Slovenskej sporiteľni.

Existuje množstvo tipov, ako zvládnuť hroziacu krízu. Napríklad, ak každý deň ušetríte jeden cent, za rok budete mať 3,65 eura. Keby ste však mali chuť aj na zložitejšiu matematiku a zaujímalo by vás, ako sa kríza dotkne bežných ľudí a ako malých a stredných podnikateľov , oslovili sme odborníkov z troch rôznych oblastí.

6. Buďte pripravení na zmenu zo dňa na deň

Protipandemické opatrenia poslali k zemi nejeden hotel, reštauráciu či zábavný klub. Následne začali podnikateľov trápiť likvidačné ceny energií. Môžu byť vo svojom podnikaní akokoľvek efektívni, o svojom úspechu však rozhodujú v stále menšej miere.

„Posledné roky sa vyskytli viaceré faktory, ktoré sme nedokázali predpovedať. Napríklad covid či vojna. Jedinou stratégiou, ktorú môžem odporučiť, je byť flexibilný a schopný prispôsobiť sa zo dňa na deň,“ radí Mazán.

7. Urobte si analýzu svojho podnikania

Nájsť chýbajúce zdroje sa dá aj inak, ako prepúšťaním či znižovaním výdavkov na reklamu. Slovenská sporiteľňa k tomu vyvinula vlastný index finančného zdravia, vďaka ktorému vie klientom ukázať, kde majú rezervy.

„Transparentne im ukazujeme, ako ich z pohľadu banky vnímame. Hovoríme, aký majú u nás rating a vysvetľujeme prečo. Vieme im povedať aj to, ako sa správa ich odvetvie a čo robia ostatní. Pri následnom porovnaní sa ukáže, či investujú málo alebo veľa, či hospodária dobre a podobne. Vieme im povedať aj to, aký je podľa nás ich odhadovaný vývoj a čo by mali zlepšiť, aby boli zdravší, udržateľnejší a zarábali viac,“ naznačuje Katarína Gašparovská zo Slovenskej sporiteľne.

Tento článok vám prináša Slovenská sporiteľňa.

