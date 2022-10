Ako vyzerá spájanie startupu s investorom? Treba začať pomerne skoro

Investori i startupy prirovnávajú vzájomnú spoluprácu k manželstvu. Prináša lepšie i horšie chvíle a spokojnosť sa odvíja od záväzku spoločne budovať dlhodobé partnerstvo. Ak sa uponáhľa, podobne ako manželstvo môže stroskotať.

Čo je dôležité na vytvorenie pevného vzťahu medzi startupmi a investormi? Ako môžu obe strany vyťažiť zo spolupráce maximum?

1. Prvé kontakty

Fondy, ktoré investujú do startupov, vyhľadávajú nové príležitosti oveľa skôr, než so zakladateľmi otvoria tému peňazí. Preto keď nastane ten správny čas, startupy môžu stavať na vybudovaných vzťahoch.

Viditeľnosť je v startupovej komunite výhodou, ba priam nevyhnutnosťou. K užitočným stretnutiam môže prísť na rôznych komunitných podujatiach. Môžu tu spoznať ďalšie startupy a dostať sa bližšie k zástupcom investorov, ktorí podobné podujatia využívajú na prieskum trhu. O niečo vážnejšie sú workshopy a bootcampy pod taktovkou skúsených mentorov.

„Každý nápad rozoberieme do najmenších detailov, čo nemusí byť práve prechádzka ružovou záhradou. Startupy dokážeme nasmerovať na správnu cestu,“ hovorí Jiří Skopový, líder inkubačného programu Seed Starter Českej sporiteľne.

2. Hľadanie strategického partnerstva

Uvedomiť si, že nastal správny čas na vstup kapitálu od investorov, je pre startup závažné rozhodnutie. Skopový upozorňuje, že zakladatelia často podceňujú celkový čas potrebný na zrealizovanie investície.

„Hľadanie investora na strane startupu môže trvať aj pol roka a tvorba kontraktu ďalšie tri mesiace. Startupistom preto odporúčame, aby s hľadaním investora nečakali a začali skôr, než sa im minú financie,“ hovorí Skopový.

To však nie je prípad českého startupu wflow.com. Hoci zakladateľom spočiatku stačilo financovanie z vlastných zdrojov, pomerne rýchlo si uvedomili, že vstup investora je nevyhnutný.

„Pochopili sme, že ak chceme byť s naším produktom na trhu dlhodobo úspešní, musíme doň masívne investovať,“ vysvetľujú CEO wflow.com Robert Soudný a CTO David Groh.

Startup, ktorý pomáha digitalizovať, automatizovať a zjednodušovať účtovníctvo, absolvoval dlhý proces hľadania a spoznávania sa s vhodnými partnermi.

„Diskutovali sme o našich predstavách, víziách a spôsobe vedenia nášho startupu. Pre obe strany bolo dôležité nájsť spoločnú synergiu zo vzájomnej spolupráce,“ približujú Soudný a Groh. Napokon sa im podarilo nadviazať úspešnú spoluprácu s inkubačným programom Seed Starter Českej sporiteľne.

Portál Crunchbase startupom odporúča, aby sa pri hľadaní seedovej investície nepozerali na investorov iba ako na zdroj kapitálu. Môžu vyťažiť aj z ich skúseností a zaujímavých kontaktov. Pre startupy v raných fázach je to neoceniteľná pridaná hodnota. Pri rozhodovaní ju zohľadňovali aj zakladatelia wflow.com.

„Kľúčová bola najmä podpora pri medzinárodnej expanzii nášho podnikania a skúsenosti investora v oblastiach, ktoré sú pre medzinárodné škálovanie startupu nevyhnutné,“ hovoria Soudný a Groh.

3. Spoznávanie sa

Keď už príde reč na prípadnú investíciu, rozhoduje viacero faktorov. Doba od vývoja produktu po uvedenie na trh, zhoda so stratégiou fondu, finančné predikcie i kvalita produktu.

„Pri produkte je najkľúčovejším faktorom to, či to nie je len módna vlna, ale rieši reálny problém klientov a dlhodobo,“ vysvetľuje pohľad investora Michal Vanovčan, líder programu Seed Starter Slovenskej sporiteľne.

Mnohí zakladatelia v tejto fáze vystupujú z komfortnej zóny a po prvýkrát zdieľajú detaily svojho podnikania s niekým z externého prostredia. Idú s kožou na trh, keď môžu zamiešať karty aj vlastnosti a prístup zakladateľov.

„Investujeme do ľudí, najmä do zakladateľa a tímu. Hľadáme vlastnosti, ktoré nás presvedčia o kompetencii niečo vybudovať. Prístup, správanie, chuť učiť sa a načúvať sú často dôležitejšie než odbornosť. Často sa stretávame s vysokým egom, ktoré už zruinovalo veľké množstvo nápadov nielen v startupoch,“ vysvetľuje Vanovčan.

Príkladom je schopnosť prijať spätnú väzbu i na svoje slabé stránky. Úspešní zakladatelia ju podľa lídra slovenského Seed Starter vítajú, tí najlepší priam vyžadujú. Netreba pritom zabúdať na pravidlá medziľudskej komunikácie.

Z času na čas sa stane, že startup síce spĺňa podmienky investora, ale otáznik visí nad osobnosťou zakladateľa. Ani v takom prípade nie je investičná príležitosť stratená.

„Organizujeme rôzne aktivity a snažíme sa zakladateľa spoznať. Negatívne vlastnosti sa väčšinou prejavia až neskôr, často v náročnejších okamihoch. Podvedomé pocity však nepodceňujeme a sme obozretní,“ prezrádza Vanovčan.

Investícia je dlhodobým záväzkom pre obe strany. Ani zakladatelia by sa preto nemali báť urobiť krok späť, ak si všimnú varovné signály.

„Transparentnosť a otvorenosť sú základom pre korektné a dobré vzťahy do budúcna, no nevyhnutná je aj medziľudská chémia. Bez nej to nebude fungovať,“ vysvetľujú Soudný a Groh pohľad startupu.

Vanovčan za investora dodáva: „Predstava, že sa zaviažete v potenciálne toxickom vzťahu na dlhšiu dobu, je desivá, preto je niekedy lepšie príležitosť včas zahodiť.“