Ako riešia krízu v zahraničí? Nižšia daň, zľavy z odvodov, zmrazená cena potravín

„Ak by sme brali do úvahy trhové ceny z konca roka, za elektrinu by sme zaplatili 350 eur za MWh oproti 75 eurám v starej zmluve,“ hovorí majiteľ pekárne Rastislav Murgaš. Vlastná fotovoltika im môže znížiť náklady a pokryť asi štvrtinu spotrebovanej elektriny ročne.

Trendu pomáha aj reakcia europarlamentu, ktorý označil projekty veternej a solárnej energie za záležitosť prvoradého verejného záujmu. Ich povoľovanie a pripájanie do siete musí byť rýchlejšie a jednoduchšie, čo má pomôcť aj firmám v šetrení nákladov. Pekáreň Močenok čaká na pripojenie do siete s fotovoltickými panelmi už viac ako pol roka.

Ak ste si doteraz občas zlomili jazyk na slove fotovoltický a nevedeli presne, aké rôzne formy obnoviteľných zdrojov energie existujú, je načase zaradiť si tieto slová do svojej každodennej slovnej zásoby. Medzinárodná agentúra pre energetiku predpokladá, že sa obnoviteľné zdroje stanú do roku 2025 najväčším globálnym zdrojom elektriny.

Slovensko by sa tak mohlo priblížiť k susednému Rakúsku, ktoré je so 78 percentami spotrebovanej energie z obnoviteľných zdrojov lídrom medzi členskými krajinami Únie.

„Pri menších firmách to vyvolá tlak na flexibilitu. Dominantný odberateľ si môže vyberať. Ak dodávatelia nesplnia požiadavky, vymení ich. Vo výhode sú tí, ktorí majú unikátny produkt, no takých nie je veľa,“ hovorí člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne Norbert Hovančák.

„Predošlý rok bol z hľadiska objemu samovýroby elektriny najlepší na Slovensku. Tento rok očakávame, že bude rásť nielen samovýroba, ale aj väčšie pozemné inštalácie, ktoré budú dodávať energiu do siete,“ predpokladá Murgaš. Vlastné zdroje budujú nielen firmy, ale aj mestá a obce.

„Zatiaľ najväčšiu strešnú fotovoltickú elektráreň u nás inštalovali Železiarne Podbrezová. Ak firma nemá obavu o to, či prežije rok, investuje do obnoviteľných zdrojov. Vidíme to najmä u malých a stredných podnikateľov,“ prezrádza Karaba.

(zdroj: unsplash.com)

Polovicu cenového rastu tvoria ceny energií

„Ceny energií sú zodpovedné za približne polovicu celkového cenového rastu a premietajú sa do vyšších nákladov podnikov,“ hovorí Marián Letovanec zo Slovak Business Agency.

Vysoký rast cien potvrdzuje aj Štatistický úrad SR, keď podľa neho cena potravín narástla koncom minulého roka medziročne o tretinu. Najviac sa to dotklo masla, nasledovalo mäso a chlieb.

Národná banka Slovenska (NBS) očakáva, že ceny potravín porastú aj tento rok, no miernejšie. Kým v roku 2022 rástli o 16,1 percenta, tento rok by sa ich cena mala zvýšiť o 13 percent. V najnovej analýze však NBS upozornila na marže výrobcov a predajcov, kvôli čomu rástli ceny potravín viac ako bolo nevyhnutné kvôli rastu cien energií či surovín.

V Chorvátsku napríklad zmrazili na pol roka ceny deviatich základných potravín, čo prinieslo zníženie cien o 30 percent. Dotklo sa to mlieka, slnečnicového oleja, hladkej múky, bieleho cukru, celých kurčiat i miešaného mletého mäsa, na ktoré mali obchodníci maržu maximálne päť percent. To, aké to malo dopady na podnikateľov a celkovú ekonomiku a či by sa malo inšpirovať aj Slovensko, sa uvidí až časom.

Tento článok vám prináša Slovenská sporiteľňa.

