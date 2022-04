Zverili by ste svoj život umelej inteligencii? Robíte to často

„Ak ide o bezpečnosť, preveruje sa každá jedna transakcia a vyhodnocujú sa jednotlivé pohyby. Ak príde väčší prevod do Tanzánie, je to automaticky podozrivé a preveruje sa to. Ak je podozrenie na podvod, automaticky môže byť zablokovaná karta,“ tvrdí Spano.

„Čím viac o sebe prezradíme, tým viac nás bude umelá inteligencia poznať a zároveň nám bude vedieť odporučiť relevantnejšie veci. Často vie lepšie ako my sami, čo by sme chceli. Naša nálada sa neustále mení, ale stroj presne pozná našu preferenciu a na základe odporúčacích algoritmov ponúka veci, ktoré sa nám naozaj zídu,“ hovorí Spano.

„Áno, ale vrátili by sme sa najmenej o desiatky rokov dozadu. Život sa zmenil veľmi výrazne, inteligentná navigácia nám šetrí hodiny času, ktoré by sme strávili v zápchach,“ vysvetľuje Spano.

„Prednášky si pripravujem tak, že si tému najskôr napočúvam pomocou umelej inteligencie, ktorá mi číta texty a pomedzi to si píšem poznámky vďaka premene reči na text, v čom mi tiež pomáha umelá inteligencia. Nakoniec to celé spracujem za zlomok času,“ opisuje Spano.

„Čím viac ju využívam, tým viac času mi zostáva na to, čo milujem,“ hovorí Martin Spano. Známy počítačový vedec, spisovateľ a futurista ju aktívne zapája aj do svojej práce.

5. Zdravotníctvo

„Na volanej linke práve prebieha iný hovor. Zostaňte na linke alebo zavolajte neskôr, prosím.“

Ak ste sa niekedy pokúšali dovolať lekárovi, tieto dve vety dôverne poznáte. Umelá inteligencia má však potenciál zmeniť ich.

„Stačí do tohto prostredia nasadiť jednoduchého hlasového asistenta a dosiahnete obrovskú úsporu času. Lekár by sestričke ešte aj mohol zvýšiť plat, pretože by sa enormne zvýšila produktivita smerom k pacientom, namiesto neustáleho odpovedania na rovnaké otázky, či dnes ordinujú, dokedy a podobne,“ hovorí Spano.

Reálny prínos pre pacientov vidí aj v prípade digitalizácie zdravotných záznamov. Ak po prvýkrát prídete k nejakému špecialistovi, ten si musí najprv podrobne naštudovať vašu zdravotnú kartu.

„Lekár má priemerne 15 minút na pacienta, z toho 12 minút študuje záznamy a tri minúty sa venuje jemu,“ vypočítava Spano.

„Ak by mal zdigitalizované dáta a umelá inteligencia by mu urobila slovný prehľad o pacientovi, situácia by sa otočila. Zrazu by stačili tri minúty na študovanie a 12 minút by sa lekár mohol venovať pacientovi. Nie je to žiadne sci-fi,“ dodáva futurista.

6. Vzdelávanie

Nahradia raz roboty učiteľov? Pravdepodobne nie, ale môžu im veľmi pomôcť. Počítače by mohli napríklad namiesto učiteľov opravovať písomné práce či pomôcť vzájomnej komunikácii medzi školou, žiakmi a rodičmi. Učiteľom by tak zostalo viac času na výučbu a na individuálny prístup.

„V triedach zvykne byť okolo dvadsať žiakov a na všetkých máme v rámci učiva rovnaké nároky. V praxi to však nefunguje, pretože každý žiak je nadaný na niečo iné. Niekomu ide lepšie matematika, inému dejepis,“ tvrdí Spano.

V budúcnosti bude podľa neho vyučovanie viac personalizované a každý jeden žiak bude mať svojho virtuálneho asistenta, ktorý ho bude dokonale poznať a posúvať ďalej. Učiteľ bude už len akýmsi koordinátorom.

„Najväčším prírodným bohatstvom na zemi sú ľudia. Teóriu relativity máme vďaka Einsteinovi, nie vďaka rope. Tento ľudský potenciál však ťažíme len málo. V škole vám dajú memorovať poučky, čo fungovalo za čias Márie Terézie. Na čo sa dnes máme učiť veci, ktoré si vieme za sekundu nájsť na mobile?“ zamýšľa sa Spano.

Podľa neho by sme v škole mali viac rozvíjať kreativitu a kritické myslenie, teda veci, ktoré stroje a roboty ešte veľmi dlho nebudú ovládať.

3 veci, ktoré umelá inteligencia stále nevie 1. Riešiť veci eticky Viete, aká je najväčšia nevýhoda umelej inteligencie? To, že pochádza od človeka a učí sa z dát, ktoré jej poskytuje človek. Znamená to, že ak máme predsudky, bude ich mať aj umelá inteligencia. Je „stvorená“ na náš obraz. „My síce vieme povedať, čo to znamená byť dobrý alebo humánny, ale význam týchto slov je iný v Bratislave, iný v Terchovej, a úplne iný na Blízkom východe, v Japonsku alebo v Amerike. Čo je dobré, správne alebo morálne? Nevieme sa zhodnúť, a tak je zmätená aj umelá inteligencia,“ tvrdí Spano. 2. Je stále umelá Nedokáže použiť zdravý sedliacky rozum a nemá emócie. Nedokáže si domýšľať, nedokáže mať radosť, strach ani smútiť. Chýba jej kreativita aj emocionálna a sociálna inteligencia. „Ľudia budú chcieť stále ľudí. V súčasnosti je v šachu už lepší počítač, ale šachové turnaje napriek tomu nevymizli. Neprídeme sa pozerať na to, ako hrajú futbal roboty, to by nikoho nebavilo,“ myslí si Spano. 3. Pochopiť príčinu a následok Umelá inteligencia nedokáže prenášať poznatky medzi oblasťami, je veľmi úzko špecializovaná. „Autonómne auto nás síce odvezie, ale nedokáže nám navariť. Siri zodpovie na otázky, ale nevyzdvihne dieťa z krúžku. Aj preto sa často nazýva ako úzko špecializovaná. Nemá kontext. Vie na základe tisícov obrázkov vyhodnotiť, že na obrázku je mačka. Ale netuší, čo to tá mačka je, že je to zviera, ktoré chytá myši,“ dodáva Spano.

